«السراج» يدعو المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى مساعدة حكومة الوفي في تحقيق رؤية إعادة بناء ليبيا كدولة “ديمقراطية تتمتع بنظام انتخابي شامل وشفاف”.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن السراج قوله، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن حكومته لن تسمح أبدا بظهور دكتاتورية من أي نوع في ليبيا، لا سيما ما يسعى له حفتر من نظام شمولي، وفق قوله.

وأشار إلى أن حكومته توجهت بطلب رسمي لعدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة لتفعيل الاتفاقيات الأمنية وصد العدوان ولم يستجب لها إلا تركيا، مؤكدا بأن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم لا سيما مع عدم اتخاذ الأمم المتحدة أي خطوات ملموسة لمنع هجوم حفتر.

هذا وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالعلاقات التاريخية مع إيطاليا ومالطا، والتعاون المستمر في جميع المجالات ذات الطبيعة الاقتصادية إضافة للجهود المشتركة في إدارة قضية الهجرة والمساهمة في تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي وفق قوله.