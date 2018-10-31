السراج يدعو لرفع الحظر عن الأسلحة لتنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج أوامره للمختصين بإدماج التوصيات والتنسيق بين لجنة الترتيبات الأمنية ومركز العمليات لطرابلس الكبرى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السراج الأربعاء مع كل من وزير الداخلية ، ورئيس الاركان العامة ، وآمر العمليات المشتركة، وآمري المناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، وآمر الحرس الرئاسي، وآمر مكافحة الارهاب ورئيس جهاز المباحث العامة، وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية.

كما حضر الاجتماع المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وجدد سلامة تحذيره بفرض عقوبات دولية على المعرقلين للترتيبات الأمنية، مؤكداً أن هذه الترتيبات التي بدأت بالعاصمة طرابلس ستمتد لتشمل باقي المناطق في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية لمدينة طرابلس الكبرى، كما تم بحث نشر قوات لفرض الأمن والاتفاق على مراحل تنفيذ الخطة وتحديد الاحتياجات من مهمات ووقود وأسلحة وذخيرة، وتم الاتفاق على تخصيص ميزانيات لتوفير الاحتياجات المطلوبة .



هذا ودعا السراج إلى ضرورة رفع الحظر الجزئي عن الأسلحة لتتمكن الحكومة من تنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية وتمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء مهامها داعيًا المجتمع الدولى لتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار .