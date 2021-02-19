«السراج» يزور العاصمة الإيطالية من جديد

يتواجد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في العاصمة الإيطالية روما من جديد.

وذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، أن السراج شوهد خلال تجوله في وسط العاصمة الإيطالية مع عائلته تحت حماية جيدة من الحراسة.

وتعمل سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالية على سلامة السراج في فندق معروف بروما، حيث يمكث عادة أثناء إقامته في إيطاليا، بحسب الوكالة.

وفي 15 فبراير الجاري، أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خضع لعملية جراحية في العاصمة الإيطالية روما.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية حينها، أن “السراج موجود في إيطاليا منذ أيام، ونقل كافة صلاحياته إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل قدومه إلى روما بموجب مرسوم”.

وذكرت الوكالة أن السراج خضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات وأن علاجه مستمر.