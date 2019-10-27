«السراج» يزور زوارة ويلتقي المجلس البلدي

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح الأحد، بزيارة إلى مدينة زوارة التقى خلالها رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، بحضور رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته.

ورحب أعضاء المجلس بزيارة السراج، مُعربين عن تقديرهم لما يوليه من اهتمام كبير بالبلديات وحرصه على حل ما تواجهه من مشاكل، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

من جانبه أكد السراج على أن البلديات هي الأقدر على تلمس احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق عازمة على تطبيق نظام اللامركزية بتدرج ووفق خطوات مدروسة، وفق قوله.



واستمع رئيس المجلس الرئاسي إلى ما عرضه المجلس البلدي من مشاكل في عدد من المرافق الخدمية، خاصة في مجالي الصحة والمواصلات، حيث أصدر تعليماته بتوفير احتياجات مستشفى زوارة البحري، ودعم البلدية على استكمال عدد من المشاريع وتنفيذ المدخلين الشرقي والغربي، واستكمال مشروع مطار زوارة.

كما أكد السراج على دعم وتجهيز مديرية الأمن، مشيراً إلى توصله لاتفاق مع الجانب التونسي على تطوير معبر رأس جدير وحل كافة المشاكل التي تعترض تسهيل حركة عبور المسافرين.