السراج يستعرض آخر المستجدات والتطورات على الصعيد المحلي والمنطقة الجنوبية خاصة

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الأربعاء اجتماعه العادي السادس للعام 2018 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والتطورات على الصعيد المحلي وخصوصًا فيما يتعلق بمنطقة الجنوب، إلى جانب اجتماعات رئيس المجلس الرئاسي ولقاءاته مع المسؤولين الدوليين الذين زاروا ليبيا المدة الماضية.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والمقترحات المحالة من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واتُخذ بشأنها القرارات المناسبة، بحسب ما ذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

