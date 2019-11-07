«السراج» يستعرض التطورات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع تناول آخر المستجدات والتطورات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية وعملية تعزيز الوحدات العسكرية المقاتلة.

كما تم خلال الاجتماع بحث الترتيبات المُتخذة لحماية المدنيين بعد أن أصبح استهداف المنشئات الأمنية عملاً ممنهجاً للمليشيات المعتدية على العاصمة وضواحيها، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.