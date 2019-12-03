«السراج» يستعرض خطط إنعاش الاقتصاد الوطني

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تناول احتياجات قطاع النفط ليتمكن من رفع الإنتاج والترتيبات المالية اللازمة لذلك.

وتم التطرق أيضًا إلى خطط تحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة، وإنعاش الاقتصاد الوطني بصفة عامة.