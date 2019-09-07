«السراج» يستعرض ما تم تنفيذه من برامج إعادة تأهيل تاورغاء

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، عميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء يأتي لبحث ما تم تنفيذه بالمدينة من خلال برنامج إعادة تأهيل المنطقة.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، عدد من الملفات الخدمية من بينها ملفات الصحة والتعليم والكهرباء والموارد المائية إضافة إلى الية تأمين المدينة امنيا.

ووجه السراج تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المختنقات في بعض المرافق، واستكمال كافة متطلبات السكان.