«السراج» يستعرض مع أمين الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ومندوب ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تميم بعيو.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا، وما يجري من انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، ويشمل وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وجدد السراج التأكيد على ضرورة العمل الجاد والحازم لوقف الانتهاكات، وأن لا يقتصر مراقبة الحظر على البحر بل يجب أن تكتمل العملية براً وجواً وبحراً.

يأتي ذلك في حين، التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مساء الاثنين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان، مع المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك مع المنظمة الدولية، وجهود المؤسسات التابعة لها في دعم حكومة الوفاق على مواجهة تداعيات العدوان على طرابلس، والإيفاء بمتطلبات هذه المرحلة الاستثنائية.