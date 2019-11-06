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«السراج» يستعرض مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب إجراءات دعم المناطق العسكرية

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 نوفمبر 2019 - 19:02
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تم التطرق إلى العمل من خلال إستراتيجية شاملة. [المجلس الرئاسي]
عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الأربعاء، مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي يضم ممثلين عن قطاعات متعددة من المنظومة الأمنية والعسكرية.

وضم الفريق ممثلين من قوة مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية، والمخابرات العامة، والأمن الداخلي، ومكتب النائب العام، والحرس الرئاسي، وحرس الحدود، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والشرطة الجنائية الدولية.

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وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأنه جرى خلال الاجتماع مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لدعم المناطق العسكرية، والخطط الموضوعة لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الاستثنائي الحالي الناتج عن الاعتداء على العاصمة طرابلس.

وتم التطرق إلى العمل من خلال إستراتيجية شاملة تتضمن تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وعمليات الرصد والملاحقة والاستهداف لفلول التنظيمات الإرهابية.

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