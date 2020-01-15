«السراج» يستعرض مع المبعوث الأممي ونائبته ترتيبات مؤتمر برلين

اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا. [المجلس الرئاسي]

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعملية وقف إطلاق النار، والمشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، والذي تلقى “السراج” دعوة من الحكومة الألمانية لحضوره.

من جانبه استعرض المبعوث الأممي آخر الترتيبات في الطريق إلى برلين.