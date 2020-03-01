«السراج» يستعرض مع رئيسي مجلس النواب والدولة مستجدات الأوضاع

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأحد، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة.

وتناول اللقاء، الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد الاجتماع، على استمرار التشاور والتنسيق بين المجالس الثلاثة في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، إضافة إلى متابعة ملف الخدمات العامة، والعمل معًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.