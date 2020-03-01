ليبيا

«السراج» يستعرض مع رئيسي مجلس النواب والدولة مستجدات الأوضاع

عين ليبيا | نُشر الأحد، 1 مارس 2020 - 16:25
حجم الخط
طباعة
ليبيا
تناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي. [المجلس الرئاسي]

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأحد، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس  حمودة سيالة.

وتناول اللقاء، الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

محتوى ذو صلة
مجلس النواب يستعرض عمل ديوان المحاسبة في ظل الظروف الراهنة

وأكد الاجتماع، على استمرار التشاور والتنسيق بين المجالس الثلاثة في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، إضافة إلى متابعة ملف الخدمات العامة، والعمل معًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق