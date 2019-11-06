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«السراج» يستعرض مع رئيس مجلس الدولة تطورات الوضع الميداني في محاور القتال

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 نوفمبر 2019 - 21:17
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جدد الطرفان التأكيد على ضرورة دعم العمليات العسكرية ضد العدوان. [المجلس الرئاسي]
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

ويأتي اللقاء لمناقشة تطورات الوضع الميداني في محاور الدفاع عن العاصمة وملف النازحين، والرؤية المشتركة تجاه العملية السياسية وضرورة توحيد الجهود والرؤى ومواقف كل من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب من كل القضايا للخروج من الأزمة الحالية.

وجدد الطرفان التأكيد على ضرورة دعم العمليات العسكرية ضد العدوان الإجرامي الذي تقوم به المليشيات المسلحة الخارجة عن الشرعية والقانون، والعمل على تسخير جميع الإمكانيات لذلك، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

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