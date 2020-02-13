«السراج» يستعرض مع منسق الشؤون الإنسانية الأوضاع الناتجة عن العدوان

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس، نائب المبعوث الأممي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، ومساعدته السيدة ريتا سيدارت.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السراج تسلم خلال اللقاء دعوة لحضور الاجتماع المخصص لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات العدوان، وسُبل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره للجهود التي يبذلها الحلو في المجال الإنساني وحرصه على التواصل مع البلديات والتنسيق مع الوزارات المختصة، مشيدًا بخطة الاستجابة الإنسانية التي تدخل عامها الثالث، مؤكداً دعم حكومة الوفاق عمليا للخطة وبما يسهم في نجاحها، وفق قوله.

وأشار إلى أن العدوان أربك مساعي الحكومة للاستجابة السريعة لمتطلبات المتضررين.

وهذا وتطرق اللقاء إلى احتياجات النازحين، وسُبل تحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.