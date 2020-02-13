عاجل

ليبيا

«السراج» يستعرض مع منسق الشؤون الإنسانية الأوضاع الناتجة عن العدوان

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 فبراير 2020 - 17:40
حجم الخط
طباعة
ليبيا
تطرق اللقاء إلى احتياجات النازحين. [المجلس الرئاسي]

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس، نائب المبعوث الأممي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، ومساعدته السيدة ريتا سيدارت.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السراج تسلم خلال اللقاء دعوة لحضور الاجتماع المخصص لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات العدوان، وسُبل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

محتوى ذو صلة
«باشاغا» يستقبل وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره للجهود التي يبذلها الحلو في المجال الإنساني وحرصه على التواصل مع البلديات والتنسيق مع الوزارات المختصة، مشيدًا بخطة الاستجابة الإنسانية التي تدخل عامها الثالث، مؤكداً دعم حكومة الوفاق عمليا للخطة وبما يسهم في نجاحها، وفق قوله.

وأشار إلى أن العدوان أربك مساعي الحكومة للاستجابة السريعة لمتطلبات المتضررين.

وهذا وتطرق اللقاء إلى احتياجات النازحين، وسُبل تحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

  اشتراك  
نبّهني عن

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

Send this to a friend