«السراج» يستقبل سفير باكستان لدي ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس سفير باكستان لدي ليبيا.

أجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا السفير ساجد اقبال.

وتناول الاجتماع مُستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك،

واتفق خلال الاجتماع على تعزيز التجارة البينية بين البلدين الصديقين، والاستعانة بالعمالة الباكستانية المتخصصة في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى مُساهمة باكستان في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية التي تستعد لها ليبيا.

و أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تناول الاجتماع تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.