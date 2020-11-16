«السراج» يستقبل وزيري الخارجية والداخلية المالطيين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الاثنين وزير الخارجية المالطي افريست بارتولو، يرافقه وفد يضم كل من وزير الداخلية بايرون كاميليري، وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، وعدد من مسؤولي الحكومة المالطية.

وشارك في اللقاء عن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان.

وتناول اللقاء عدد من ملفات التعاون المشترك، حيث تم بحث الخطوات التنفيذية لما اتفق بشأنه من برامج للتعاون في مجالات اقتصادية وخدمية.

كما تطرقت المباحثات لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يُشار إلى أن السراج قام خلال زيارته إلى مالطا في شهر يوليو الماضي بافتتاح مركز تنسيق للهجرة غير الشرعية بالعاصمة المالطية رفقة رئيس الوزراء المالطي روبرت ابيلا، ويتم الإعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.