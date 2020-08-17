«السراج» يستقبل وزيري دفاع تركيا وقطر

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الاثنين، كل من وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ووزير دفاع دولة قطر خالد بن محمد العطية، بحضور أعضاء الوفدين المرافقين للوزيرين ويضمان كل من رئيس الأركان التركي وسفيري البلدين لدى ليبيا وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

و حضر المحادثات عن الجانب الليبي وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الشريف، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

وتناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما تطرقت المحادثات إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث.