«السراج» يستقبل وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الوزير الإيطالي وصل إلى طرابلس في وقت سابق في زيارة قصيرة تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين.

وجرت محادثات بين الجانبين حضرها الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إليزابيتا بيلوني، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، وعدد من المسؤولين السياسين والأمنيين، وحضر عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان.

وتناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

كما تطرق الاجتماع إلى عملية “إيريني” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حيث جدد السراج التأكيد على ضرورة أن تكون العملية شاملة متكاملة براً وجواً وبحراً.

من ناحية ثانية شكر رئيس المجلس الرئاسي إيطاليا على مساهمتها في عمليات الكشف عن الألغام التي قامت عناصر حفتر بزرعها في المناطق السكنية التي طردت منها.

وتناول الاجتماع موضوع إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين جميعاً ومصدر دخلهم.

على صعيد آخر بحث الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة، كما تطرق للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، وأهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة الوباء.

هذا وأكد الوزير الإيطالي استعداد الشركات الإيطالية للعودة إلى ليبيا والتعاون في مجال الطاقة إلى جانب دعم المسارين الأمني والسياسي والمساعدة في عمليات إزالة الألغام.