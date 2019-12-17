«السراج» يستقبل وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

ونقل الوزير الإيطالي للسراج تحيات رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مجدداً دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني، ولجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد الوزير الإيطالي أن لا حل عسكري للازمة الليبية وأن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي غسان للعودة للمسار السياسي، وتأمل أن يُحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية توافقا بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي.

من جانبه رحب السراج بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس، مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين، مشيداً بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة،

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن السراج قوله:

إننا نتابع الترتيبات التي تجرى لعقد مؤتمر برلين، وكد على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون اَي إقصاء.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور و تبادل وجهات النظر، مؤكداً أن مواقف حكومة الوفاق ومعالجتها للأوضاع محلياً ودولياً تُتخذ في إطار الثوابت الوطنية، وعلى رأسها وحدة التراب الليبي وتعزيز السيادة الوطنية.

هذا وتناولت المحادثات عدد من ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية.