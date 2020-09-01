«السراج» يستقبل وزير خارجية إيطاليا والوفد المرافق له

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس، في زيارة عمل قصيرة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الوفد المرافق للوزير والذي يضم وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي مائيلو دي ستيفانو، والسفير إيطاليا لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو، كما حضر عن الجانب الليبي وزير الخارجية السيد محمد سيالة، وعدد من المسؤولين في البلدين.

وتناولت المحادثات سُبل تنفيذ ما جاء في الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا من نقاط اتفاق لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ونزع السلاح بمنطقتي سرت والجفرة ورفع الإغلاق عن المناطق النفطي.

كما اتفق الجانبان على أن الوقت حان لبدء العملية السياسية، وأن يترجم المجتمع الدولي تأييده للبيانيين إلى دعم فعال للحل بمساراته السياسية والعسكرية والاقتصادية.

من ناحية أخرى أكد الجانبان على ضرورة الإسراع برفع الإغلاق عن المواقع النفطية، حيث يتسبب التأخير في المزيد من المعاناة لليبيين جميعا، والمزيد من الخسائر التي بلغت حتى الآن نحو 10 مليارات دولار.

هذا وتناول اللقاء بالكثير من التفصيل التعاون الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث تم الاتفاق على التعجيل بتفعيلها لتباشر عملها، لتبدأ الشركات الإيطالية في العودة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة تغطي مجالات الخدمات والتعمير والتنمية بحيث تعطي دفعة للاقتصاد الليبي وتفتح فرص عمل وإنعاش للقطاعات المختلفة.

على صعيد آخر تم الاتفاق على استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة جائحة كورونا، وعبر الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة في مواجهة تداعيات الوباء.