«السراج» يطلع على سير العمليات العسكرية في منطقة سرت والجفرة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، اجتماعاً مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

واطلع السراج خلال الاجتماع، على تقرير عن سير العمليات في المنطقة العسكرية سرت الجفرة.

كما تم استعراض آليات التنسيق مع مختلف المناطق العسكرية الأخرى والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين.

يأتي ذلك في حين، أفاد الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد عبدالهادي دراه باستمرار الهدوء الحذر في محاور القتال غرب مدينة سرت مع استمرارهم في رصد أي تحركات فيها.

وأوضح دراه في تصريح تلفزيوني، أنهم في انتظار التعليمات لبدء العمليات العسكرية للتحرك، مشيرا إلى أن كل أفراد قواتهم مستعدون.

وأكد أن فرق الرصد والاستطلاع تؤدي مهامها على أكمل وجه وتواصل فرق الهندسة العسكرية عمليات البحث عن الالغام التي خلفتها عناصر حفتر والتعامل معها.