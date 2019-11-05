«السراج» يقبل أوراق اعتماد السفراء الجُدد لدول (الجزائر- كرواتيا وسان مارينو)

تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء جدد لدى ليبيا، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية حاجي دهان، ومدير الإدارة العربية معتوق ابوراوي.

حيث تسلم السراج بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، أوراق كل من السفير عبد القادر حجازي سفيرا لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والسفير توميسلاف بوشيناك سفيرا لجمهورية كرواتيا، والسفير لوكا كانتو سفيرا لجمهورية سان مارينو.

[فيديو] رئيس المجلس الرئاسي يقبل أوراق اعتماد السفراء الجدد للجزائر وكرواتيا وسان مارينو Gepostet von ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ am Dienstag, 5. November 2019

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السفراء الجدد ألقوا خلال الاحتفالية كلمات عبروا فيها عن شكرهم لرئيس المجلس الرئاسي على حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم، مؤكدًين على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا.

كما أكد السفراء حرص دولهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وعبروا عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

من جانبه رحب السراج بالسفراء الجدد مُعبرا عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، وثمن موقف دولهم الرافض للعدوان والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتنمية علاقات التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا دولهم.