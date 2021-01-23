«السراج» يقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، 4 سفراء جدد لدى ليبيا.

وفي احتفالية حضرها وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، تسلم السراج أوراق اعتماد كل من السفير نرمين مشينوفيتش سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية البوسنة والهرسك، والسفير لي سانغ سو سفيرا مفوضا وفوق العادة لجمهورية كوريا الجنوبية، والسفير ألفريد جاكوب سفيراً فوق العادة لجمهورية رواندا، والسفير محمد رضا رؤوف شيباني سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وألقى السفراء المعتمدون كلمات بالمناسبة نقلوا خلالها تحيات قادة دولهم، وعبروا عن شكرهم لرئيس المجلس الرئاسي على حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما أكد السفراء على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، ودعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار، وعبر السادة السفراء عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

من جانبه رحب السراج بالسفراء الجدد معرباً عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، مثمناً مواقف دولهم الداعمة للمسار الديموقراطي، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.

[فيديو] رئيس المجلس الرئاسي يقبل أوراق اعتماد 4 سفراء جددتم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‏ في السبت، ٢٣ يناير ٢٠٢١