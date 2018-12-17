السراج يكشف للسائح ضرورة الاستعانة بخبرات دولية في الاستحقاقات الانتخابية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاثنين بمقر المجلس بمدينة طرابلس رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد عماد السائح.
حيث ناقش السراج مع رئيس المفوضية المتطلبات التي تحتاج إلى استكمال لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية.
هذا وأكد السراج حرصه الشديد على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية وشفافية، واوضح ما تم الاتفاق بشأنه خلال لقاءاته مع عدد من النواب المساعدين للأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية بليبيا من أهمية الاستعانة بخبرات دولية لتقديم المساعدة الفنية والتقنية إذا احتاجت المفوضية ذلك، وأن يجرى العمل في مسار الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.
ماذا تفعل المخابرات العسكرية الاسرائيلية في ليبيا….؟؟ تعمل المخابرات الاسرائيلية على ليبيا وشعبها المريض نفسياً والملئي بالعقد النفسية بعد استطاع الغرب اليهودي من اسقاط القيادة الليبية قسيكون البديل كما هي العادة قيادة موالية للغرب ومعادية لشعب الليبي القواد وللأمة العربية المتخمة أصلاً بالاعداء من ابناء جلدتنا ويتمنى يهود الغرب والشرق يشتهون ليتحقق لهم مالم يحلموا بتحقيقة بجيوشهم المدججة بالاسلحة المتطورة من خلال عدة نقاط : 1- تفكيك ليبيا وتقسيمه الى دويلات صغيرة على غرار مايحدث في بنغازي وطرابلس. 2- إثارة الحروب والفتن بين هذه الدويلات والقبائل والمناطق لاشغالها عن المهمة الأساسية. 3- تدمير الاقتصاد وإفقار الشعب الليبي ليركض لاهثا وراء… قراءة المزيد ..