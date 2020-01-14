«السراج» يلتقي السفير الأمريكي لدى تركيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، واستجابة حكومة الوفاق الوطني لدعوة الرئيسين الروسي والتركي لوقف إطلاق النار، كخطوة للعودة إلى المسار السياسي عبر مؤتمر برلين.

وأكد السراج على أهمية أن تتم العودة لهذا المسار وفقا للاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص، ومن خلال مؤتمر وطني ليبي.

من جانبه أكد السفير على حرص الولايات المتحدة على استمرار وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسة عبر الحوار ومن خلال مسارات مؤتمر برلين للسلام.

إلى ذلك، تطرق اللقاء إلى الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب، وسبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.