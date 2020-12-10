«السراج» يلتقي السفير البريطاني لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، يرافقه السكرتير الاول بالسفارة روس موريسون، والملحق العسكري مارك بافان،

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي حيث جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم الاستقرار في ليبيا.

وعبر السفير البريطاني خلال اللقاء عن دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا الذي يفضي الى انتخابات رئاسية وتشريعية.

وفي هذا الاطار أكد الجانبان على أن نجاح هذا المسار يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

من جهة أخرى بحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمساهمة الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج تطوير وتنمية المهارات.