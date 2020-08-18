«السراج» يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” بمقر المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “بيتر مورير”، والوفد المرافق الذي يضم الرئيس الإقليمي في أفريقيا، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا، ومسؤول العلاقات.

وحضر الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم”.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومساهمة اللجنة الدولية في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الازمة الراهنة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الوفد الزائر تعرف على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بأماكن الهجرة غير الشرعية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

حيث ثمن الوفد المجهودات التي قامت بها حكومة الوفاق في هذا المجال.

وتابع الاجتماع عمليات التنسيق بين اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الليبي ووزارة الصحة في عدد من الملفات وفي مقدمتها ملف النازحين، وإزالة الألغام ودعم البنية التحتية في الأماكن المتضررة.