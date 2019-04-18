«السراج» يناقش مع أمراء المناطق العسكرية الوضع الميداني في محاور القتال

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق فائز السراج، الخميس في العاصمة طرابلس، مع الفريق ركن محمد علي محمد المهدي الشريف رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وأمراء المناطق العسكرية، الغربية لواء أسامة جويلي، وطرابلس لواء عبد الباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الميداني في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى، والإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.

واطمئن السراج على جاهزية القوات المرابطة في جبهات القتال لتنفيذ المهام الموكلة إليها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.