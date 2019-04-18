«السراج» يناقش مع أمراء المناطق العسكرية الوضع الميداني في محاور القتال

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق فائز السراج، الخميس في العاصمة طرابلس، مع الفريق ركن محمد علي محمد المهدي الشريف رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وأمراء المناطق العسكرية، الغربية لواء أسامة جويلي، وطرابلس لواء عبد الباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الميداني في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى، والإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.
واطمئن السراج على جاهزية القوات المرابطة في جبهات القتال لتنفيذ المهام الموكلة إليها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
ماهي الصفات الدولية المدينة التي يتشدق بها زوامل النظام السابق بحكومة الوفاق…؟؟ لقد التحالف عملاء المخابرات العسكرية الاسرائيلية والبريطانية ضد الجيش الليبي وابناء القبائل الليبية … مالايعريفه الليبيين بأن عملاء المخابرات العسكرية الاسرائيلية والبريطانية من سنة 1951م فذهب ابائهم واستلم ابنائهم لواء الخيانة من بعدهم … من هي حكومة الوفاق ؟؟. 1- مستشار محمد سيالة عبدالله عثمان أحد أعمدة النظام الجماهيري . 2- مستشار فايز السراج معتوق محمد معتوق أحد أعمدة النظام الجماهيري . 3- مستشار أحمد معتيق سيف معمر القذافي مؤسس مشروع ليبيا الغد ابن صناع الجماهير . 4- مستشار وزير المالية محمد الحويج أحد أعمدة النظام الجماهيري .… قراءة المزيد ..
دور على قوميسته باهي ينفخك بعد مافشيت الضغط اللي فيك .
انتصار الجيش يعنى انتصار الحق على الباطل سوف ينتهى السراج وزبانيته اللصوص