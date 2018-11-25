السراج يوعز بإخلاء معسكر النقلية ومعسكر 7 أبريل سابقاً خلال 72 ساعة

حيث تفقد السراج مرافق المعسكر قبل أن ينتقل إلى الحيز الذي تشغله الشرطة العسكرية داخله حيث تجول في أركانه رفقة مدير الشرطة العسكرية.

كما أصدر السراج خلال الزيارة تعليماته باخلاء المعسكر خلال 72 ساعة وتسليمه والمقار العسكرية المقامة داخله لصندوق الإنماء، وانتقال الشرطة العسكرية لمعسكر صلاح الدين قائلاً:

“يجب الاستفادة من المساحة الشاسعة للمعسكر وإقامة مرافق مدنية يستفيد منها المواطنين في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها”.

هذا وزار السراج معسكر النقلية بطريق مطار طرابلس الدولي، وأصدر تعليمات مماثلة باخلائه وتسليمه إلى صندوق الإنماء وخروج كافة أفراد الدعم المركزي المتواجدين داخله، مؤكداً أن هذه الإجراءات تنطبق على كافة المعسكرات بمدينة طرابلس حيث يعاد تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها بما يفيد ويخدم المواطنين.