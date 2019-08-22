السراج يوعز بتحديد ميزانية اعتبارية لبدء الاستثمار في قطاع النفط

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء أمس الأربعاء ملف النفط واحتياجاته.

حيث ضم الاجتماع كل من وزير التخطيط الطاهر الجهيمي ووزير المالية فرج بومطاري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

هذا وتناول الاجتماع الاستثمار في قطاع النفط، وتنفيذ خطط لتطويره بشكل فعال ليحقق القطاع عوائد مالية إضافية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بمجالاته المختلفة، وتحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع التنمية والاعمار بمختلف مناطق ليبيا.

كما جرى نقاش مستفيض حول تدبير تمويل إضافي للمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذا التوجه.

في سياق مُتصل تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد ميزانية اعتبارية لتبدأ المؤسسة الاستثمار في القطاع الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في بلادنا، ولتتمكن المؤسسة من رفع الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، وأداء مهامها الشاملة لعمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية، وكافة خطط التطوير خلال السنوات القادمة.