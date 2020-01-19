«السراج» يُؤكد على ضرورة اتخاذ موقفاً حازماً تجاه الاعتداء على المنشآت النفطية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً الأحد، في العاصمة برلين، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة وسفير ليبيا لدى ألمانيا جمال البرق.

وأكد الوزير الألماني خلال الاجتماع حرص بلاده على مساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، واعتبر أن الوقف الدائم لإطلاق النار خطوة أساسية لإعادة إطلاق المسار السياسي.

من جانبه أكد “السراج” أن وقف إطلاق النار يجب أن يقترن بانتفاء أي تهديد للعاصمة طرابلس.

كما أكد على ضرورة أن يتخذ مؤتمر برلين موقفاً حازماً تجاه الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.