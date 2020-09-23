«السراج» يُؤكد على وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، على وقف إطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا، واستئناف تصدير النفط.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأكد الجانبان على ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.

وجدد الجانبان التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وقرار مجلس الأمن رقم ” 2510 “التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية “أمنية واقتصادية وسياسية” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وفقا لطبيعة مهام كل منهما، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.