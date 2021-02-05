«السراج» يُبارك اختيار سلطة تنفيذية جديدة

بارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج نجاح، ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

وقدم السراج في بيان له اليوم الجمعة، التهاني لمن اختيروا لتولي المسؤوليات في المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية ودعاهم إلى تحمل المسؤولية في هذا الظرف، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

وأعرب السراج عن الأمل في أن يعملوا خلال المرحلة القادمة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر لهذا العام لوضع الأساس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

وتمنى السراج أن تنتهي بهذا الإنجاز كل مظاهر الفرقة والانقسام، وأن يجمع قلوب الليبيين على التسامح وجمع الشمل والإخلاص للوطن، بحسب البيان.