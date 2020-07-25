«السراج» يُجري محادثات مع الرئيس التركي في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت بمدينة إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأنه جرت محادثات بين الجانبين تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال المحادثات على الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

كما جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مذكرتي التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

من ناحية أخرى تناولت المحادثات التي جرت بقصر وحد الدين في إسطنبول، ملف التعاون الاقتصادي وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، وآليات التعاون في مجال الاستثمار.

كما تطرقت المحادثات إلى الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، واستمرار التنسيق بيمن البلدين في التعامل مع تداعيات هذه الجائحة.