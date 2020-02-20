«السراج» يُجري محادثات مع الرئيس التركي في إسطنبول

تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية. [المجلس الرئاسي]

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في مدينة إسطنبول التركية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء الذي عُقِد في قصر دولمه بهتشة الرئاسي، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية وعدد من ملفات التعاون المشترك.

ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه تطورات الأزمة الليبية سياسيًا وعسكريًا.

يأتي ذلك في حين، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، بأن بلاده ستدعم حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على البلد بأكلمه، في حال لم تفضِ المساعي الدولية لحل عادل في ليبيا.

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