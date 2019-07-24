«السراج» يُجري محادثات مع رئيس الوزراء التونسي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء في العاصمة تونس، محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الشاهد على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وأعرب عن قلق تونس البالغ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة للمدنيين، مؤكداً بأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأعلن أن تونس تبذل كل الجهد لإنهاء القتال، وفق قوله.

من جانبه جدد السراج تقديره لحرص الرئيس التونسي والحكومة التونسية على إنهاء العدوان على طرابلس، مشيداً بما تقدمه تونس الشقيقة من تسهيلات لعلاج جرحى الاعتداء الغاشم، مؤكداً على استمرار قوات حكومة الوفاق الوطني في التصدي للعدوان بكل قوة، وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

إلى ذلك بحث اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على الإسراع بتفعيل التعاون في عدد من المجالات الحيوية.