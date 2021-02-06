«السراج» يُدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، بالإدلاء بصوته في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز وذلك بمركز الاقتراع بمدرسة علي وريث.

واطلع السراج على الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما التقى السراج برئيس اللجنة المركزية للانتخابات السيد سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز الصديق أبوهديمة، ونوه بما يسود مسار الانتخابات من هدوء ونظام وشفافية، وإدارة ناجحة لليوم الانتخابي، حسب قوله.