«السراج» يُشارك في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا

تحدث رئيس المجلس الرئاسي عن الخروقات التي وقعت من قِبل المعتدي منذ مؤتمر برلين. [المجلس الرئاسي]

اُفتُتِحت الأربعاء بالعاصمة الكونغولية برازافيل، أعمال القمة الثامنة للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلون عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وافتتح الرئيس الكونغولي دينس ساسو نغيسو رئيس اللجنة العليا الاجتماع، وألقى رئيس المجلس الرئاسي كلمة أشار في بدايتها للتحديات الاستثنائية التي تواجه ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلم الاجتماعي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السراج قدم سرداً مختصراً عن تطورات الأوضاع في ليبيا، موجهاً الاتهام للتدخلات الخارجية السلبية الإقليمية منها والدولية التي ساهمت بداية في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الحالية، التي تحصد أرواح الليبيين، وتدمر منشئاتهم المدنية، نتيجة عدوان غادر مبيت على عاصمتهم، وفق قوله.



وحمَّل رئيس المجلس الرئاسي الداعمين للعدوان بالسلاح والعتاد والأموال ويساندون المعتدي سياسياً، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن ما يُرتكب بحق الليبيين من انتهاكات وجرائم، وأعلن العزم على رفع دعاوى قضائية ضد كل من ساهم بالحاق الضرر والأذى بالشعب الليبي والمطالبة بتعويضات عادلة لأسر الضحايا.

وأضاف يقول:

إننا نتفهم أن تبحث الدول عن مصالحها الخاصة، ولكن هناك طرق صحيحة وأخلاقية للقيام بذلك.

كما تحدث رئيس المجلس الرئاسي عن الخروقات التي وقعت من قِبل المعتدي منذ مؤتمر برلين، من قصف للمطارات والأحياء السكنية وقتل للأطفال والأبرياء على مدار الأيام الماضية، إضافة لرفض المعتدي المشاركة حتى الآن في المحادثات العسكرية 5+5 التي كان المفترض عقدها في جنيف منذ يومين.

وتابع:

هذه الأفعال قد تجعلنا نعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف هذه الانتهاكات وانسحاب المعتدي من حيث جاء، ورجوع النازحين إلى ديارهم.

وعبر السراج عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الافريقي دوراً مركزياً يساهم بفعالية في إيجاد حلاً للأزمة الليبية، وتقدم باقتراح لتعيين موفد أفريقي خاص إلى ليبيا، يتولى التنسيق بين مسارات الحل، ليكون الثقل الأفريقي فاعلاً وحاضراً بقوة، قائلاً إنه يأمل أن ينال هذا المقترح موافقة جماعية.

هذا ووصل رئيس المجلس الرئاسي مساء أمس الأربعاء إلى برازفيل على رأس وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي قمة برازفيل قبل قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا في 9 فبراير المقبل.