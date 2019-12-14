«السراج» يُشارك في منتدى الدوحة

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن هذا المنتدى يعد منصة عالمية للحوار، تجمع رؤساء وقادة الرأي وصنّاع السياسيات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق للعديد من القضايا.

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المنتدى بكلمة أكد فيها على أهمية إيجاد تصورات جديدة للمرحلة القادمة لمعالجة مواطن الخلل في العلاقات الدولية.

ويتضمن برنامج منتدى الدوحة لهذا العام جلسات نقاشية تتناول موضوعات سياسية واقتصادية هامة، من بينها جلسة تحت عنوان “تفكيك حروب الوكالة في إفريقيا: ليبيا و القرن الإفريقي”.