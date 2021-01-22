«السراج» يُطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن دعم انتخابات 24 ديسمبر

بعث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس الخميس، برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وطالب السراج في رسائله دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، استجابةً لإرادة الليبيين وما أقروه، ووفقاً لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في الشقيقة تونس، وفق قوله.

كما توجه رئيس المجلس في رسالته بطلب إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله، وتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.

وطالب السراج أيضاً، أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة.