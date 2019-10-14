السراج يُطالب وزارتي الصحة والحكم المحلي بحلحلة مختنقات بلدية تاورغاء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رئيس المجلس البلدي في تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك بديوان رئاسة الوزراء أمس الأحد.

حيث قام الشكشاك بإطلاع السراج على أخر المستجدات الخاصة بملف عودة أهالي مدينة تاورغاء إلى مدينتهم، وصعوبة الظروف التي يمر بها الأهالي نتيجة لنقص عوامل الحياة.

هذا ووعد السراج بتذليل كافة الصعوربات التي تمر بها مدينة تاورغاء، ووجه تعليماته إلى وزراء الصحة والحكم المحلي للوقوف على احتياجات المدينة وإنهاء ملف المفقودين ونقل المخلفات وإيقاف صب مياه الصرف الصحي بالمدينة، وسرعة توفير العلاج لمرضى الشمانيا والعمل على مكافة القوارض وأسبابها.