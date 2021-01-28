«السراج» يُعرب عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة تسميم رئيسها

تلقى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.
وبحسب ما أفادت الرئاسة التونسية في بيان، فقد عبر السراج عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها رئيس الجمهورية التونسية.
كما كانت هذه المكالمة فرصة للحديث عن المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.
وجدد سعيّد الإعراب عن حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا.
وذكَّر بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة، وأكد على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.
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