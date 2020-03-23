«السراج» يُعرب عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع إيطاليا في أزمة وباء كورونا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وعبّر السراج خلال المكالمة، عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع الحكومة والشعب الإيطالي الصديق في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف يقول: “إن مشاعرنا جميعاً معكم في هذا الظرف الصعب”.

كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن ثقته بقدرة إيطاليا على تخطي هذه الأزمة، والتعاون مع ليبيا لمنع تفشّي الوباء.

من جانبه شكر رئيس الوزراء الإيطالي السراج على ما أبداه من مشاعر الود والتضامن التي تُلخصُ المعنى الحقيقي للصداقة بين الشعوب، مشيداً بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها في مواجهة وباء كورونا، متمنياً للشعب الليبي السلامة وتجاوز هذه المحنة، حسب قوله.

إلى ذلك، تناولت المحادثة مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أوضح رئيس المجلس الرئاسي بأن الاعتداءات على مدينة طرابلس لم تتوقف وتتسبب في مقتل مدنيين بشكل يومي، رغم دعوة إيطاليا والأمم المتحدة ودول عديدة أخرى للوقف الإنساني للعمليات العسكرية والتي تجاوبت معها حكومة الوفاق الوطني.

وتابع يقول: “لم تعر المليشيات المعتدية أي اهتمام بهذه الدعوة كما تجاهلت مخاطر الوباء”.

من جهته، أبدى كونتي أسفه واستياءه لذلك، وعبّر عن رفض بلاده لهذه الانتهاكات.