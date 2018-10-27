السراج يُعزي ملك الأردن في ضحايا السيول التي ضربت المملكة

هاتف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الجمعة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قدم التعازي والمواساة في ضحايا السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية.

هذا وأكد السراج خلال المكالمة على وقوف الحكومة والشعب الليبي مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في هذه المحنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يكتب العودة السالمة للمفقودين.

وكان قد توفي في وقت سابق 20 شخصاً على الأقل في الأردن معظمهم من تلاميذ المدارس والمعلمين في سيول مفاجئة بالقرب من البحر الميت.