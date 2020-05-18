السراج يُعلن رسمياً على سيّطرت قاعدة الوطية الجوية

أعلن القائد الأعلى للجيش بحكومة الوفاق الوطني، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الإثنين، سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس.

وقال “نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية”، بحسب بيان نشر على الضفحة الرسمية فيسبوك، من قبضة قوات قوات خليفة حفتر، لتنضم للمدن المحررة في الساحل الغربي.

وأضاف السراج في البيان: تحية اعتزاز وتقدير الى ابطالنا على امتداد الجبهات القتالية وفي كافة المحاور ونترحم على الشهداء، وندعو بالشفاء للجرحي.

ونوه السراج على ان ” الانتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة بل يقرب اكثر ليوم النصر الكبير بتحرير كافة المناطق والقضاء على مشروع الهيمنة والاستبداد، الذي يهدد أمل الليبيين وتطلعهم لبناء دولة مدنية ديمقراطية”.

وفي وقت سابق أعلن أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات العسكرية التابع لحكومة الوفاق الوطني، أن قوات الوفاق سيطرت على قاعدة الوطية الجوية سيطرة تامة في إطارعمليتها “عاصفة السلام”.