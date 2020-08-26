«السراج» يُناقش الأوضاع الأمنية في كافة المناطق

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأوضاع الأمنية في كافة المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، مع كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية وآمر قوة مكافحة الإرهاب وآمر القوة المشتركة، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وآمر شعبة الأمن في القوة المشتركة، ومدير أمن طرابلس.

وأفاد الكتب الإعلمي بالمجلس، بأن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية في كافة المناطق. كما بحث الاجتماع أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين. من ناحية أخرى بحث الاجتماع تداعيات انتشار جائحة كورونا والذي انتشر بشكل واسع، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لتوصيات اللجان الطبية المتخصصة، والإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية التي أُقِرت، مع التزام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات والإجراءات الوقائية التي حددتها الأجهزة الطبية والأمنية.