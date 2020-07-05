«السراج» يُهنئ رئيس الجزائر بذكرى الاستقلال

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وتقدم السراج خلال المكالمة، بالتهنئة للرئيس تبون بمناسبة حلول الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال المصادفة لـ5 من يوليو متمنياً للرئيس الجزائري التوفيق والسداد وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بارك رئيس المجلس الرائسي استعادة الجزائر لرفات شهدائها الأبطال من قادة المقاومة الشعبية، ودفن رفاتهم الطاهرة في ثراها وفاءًا لذكراهم وحفاظاً للذاكرة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
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