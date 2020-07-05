«السراج» يُهنئ رئيس الجزائر بذكرى الاستقلال

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتقدم السراج خلال المكالمة، بالتهنئة للرئيس تبون بمناسبة حلول الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال المصادفة لـ5 من يوليو متمنياً للرئيس الجزائري التوفيق والسداد وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بارك رئيس المجلس الرائسي استعادة الجزائر لرفات شهدائها الأبطال من قادة المقاومة الشعبية، ودفن رفاتهم الطاهرة في ثراها وفاءًا لذكراهم وحفاظاً للذاكرة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.