«السراج» يُوعز بعدم التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن ملتقى الحوار

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بعد التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي، وفق قوله.

جاء ذلك في خطاب وجهه إلى الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى ضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة، ومنع التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي بما فيها عقد الاجتماعات واللقاءات دون إذن بذلك.

وقال السراج إن ذلك يأتي من أجل الحرص “على انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها بما يكفل حسن الآداء، وضمان القيام بالمؤسسات والواجبات خدمة للوطن والمواطن، ومن لأجل النأي بالمؤسسات والجهات العامة عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة”، بحسب نص الخطاب.