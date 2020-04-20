«السراج» يُوعز بمعالجة أوضاع الليبيين العالقين بالخارج

السراج يُصدر تعليماته لوزارة الخارجية لمعالجة أوضاع الليبيين بالخارج. [أرشيفية/رويترز]

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تعليماته إلى وزارة الخارجية بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 206 للعام 2020، بشأن الليبيين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وطالب السراج بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لإجراء الحجر الصحي والتحاليل الطبية اللازمة في الدول المتواجد فيها المواطنون العالقون.

ويأتي ذلك إطار متابعة أمين عام مجلس الوزراء لعمل اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الليبيين العالقين بالخارج وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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