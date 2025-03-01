«السرطان» يخطف لاعباً شهيراً عن عمر 32 عاماً

بعد صراع طويل مع سرطان “الرئة”، “توفي لاعب كرة القدم الإسباني المعتزل نيكو هيدالغو، عن عمر 32 عاما”.

وبحسب المعلومات، “لعب هيدالغو” لفرق مختلفة في إسبانيا، بما في ذلك غرناطة وقادش وراسينغ سانتاندير، كما سبق له تمثيل يوفنتوس الإيطالي لفترة قصيرة”.

وفي بيان من قادش، نعى النادي الإسباني، لاعبه السابق قائلا: “تركنا نيكو هيدالغو، لن ننسى أبدا ابتسامتك وفرحتك، كفاحك مثالنا، ارقد في سلام”.

كما نعاه أحد أنديته السابقة “إكستريمادورا الإسباني”، حيث كتب: “استيقظنا هذا الصباح على خبر حزين بوفاة نيكو هيدالغو، اللاعب السابق في إكستريمادورا، عن عمر 32 عاما بسبب سرطان الرئة الذي كان يكافحه منذ عام 2021”.

وتابع النادي: “من الجميع في نادي إكستريمادورا، نود أن نعرب عن أعمق تعازينا لعائلته وأصدقائه، نرسل لهم كل حبنا وقوتنا في هذه الأوقات الصعبة”.

كما أصدر نادي “راسينغ سانتاندير”، أيضا منشورا على الإنترنت، قال فيه إنه “سيقف دقيقة صمت تكريما لهيدالغو قبل، في مباراته بدوري الدرجة الثانية على أرضه أمام إلتشي مساء الأحد”.

وكان المدافع “اعتزل كرة القدم عام 2022، بعد تشخيص إصابته بالمرض”.